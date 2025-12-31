Ministerpräsident fordert mehr Respekt für Einsatzkräfte

Polizeikräfte sichern den Jahreswechsel – Silvester ist für viele ein Fest, für andere Arbeit. (Archivbild) Clemens Heidrich/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Mit Blick auf Silvester ruft Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) zu mehr Respekt gegenüber Einsatzkräften auf. Menschen im Rettungswesen, bei Feuerwehr und Polizei sowie in Bussen, Bahnen oder Taxis seien auch an den Feiertagen für andere im Einsatz, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Wer diese Menschen verbal oder körperlich angreife, handle «absolut respektlos und völlig inakzeptabel», betonte er. «Ich wünsche mir mehr Respekt in der Gesellschaft.» Beobachter solcher Situationen sollten nicht wegschauen, sondern einschreiten und klar widersprechen, appellierte er. «Wo das nicht geht, sollte man die Polizei rufen.»

Angriffe auf Rettungs- oder Einsatzkräfte seien kein Kavaliersdelikt. «Wer so etwas macht, muss konsequent bestraft werden», sagte Lies.

Zuletzt hatte es in Niedersachsen etwas weniger Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben. In der vergangenen Silvesternacht wurden laut Innenministerium 43 gewalttätige Angriffe gezählt, ein Jahr zuvor waren es 54 gewesen.