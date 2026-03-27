Ministerpräsident erfreut über Befreiung des Buckelwals

Timmendorfer Strand (dpa) –

Nachdem sich ein tagelang vor Timmendorfer Strand festsitzender Buckelwal befreien konnte, drückt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident seinen Dank an die Retter aus. «Ich habe mich natürlich darüber gefreut, ich bin ja gestern auch vor Ort gewesen, um mich mal bei allen zu bedanken, die dort mitgeholfen haben», sagte Daniel Günther (CDU) laut «WDR».

Es seien zahlreiche ehrenamtliche Helfer etwa von Feuerwehr, DLRG sowie Umweltschützer und Wissenschaftler vor Ort. «Und ich glaube, die haben sich jetzt alle darüber gefreut, dass alles Buddeln jetzt geholfen hat, dass der Kanal jetzt frei war und der Wal offenkundig wieder ins tiefere Gewässer gekommen ist», erklärte Günther.

Nun komme es darauf an, ob der Meeressäuger den «richtigen Weg» findet, denn er müsse noch von der Ostsee in die Nordsee gelangen. Günther, der bereits am Donnerstag die Hilfe des Landes zusicherte, sagte: «Mal gucken, ob wir ihn dabei begleiten müssen und ihm raushelfen müssen, angeboten haben wir es, aber jetzt ist er erst mal nicht mehr am Strand zu sehen.»

Der am Montag auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand entdeckte Buckelwal befreite sich in der Nacht zum Freitag. Das Tier schwimmt laut Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung derzeit in der Lübecker Bucht.