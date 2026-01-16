Ministerpräsident besucht Baustelle des Fehmarnbelttunnels

Günther lässt sich von der Bahn auch über den Stand der Arbeiten zur Schienenanbindung informieren. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Kiel/Puttgarden (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) besucht am Freitag (11.30 Uhr) die Baustelle des Fehmarnbelttunnels auf der Insel Fehmarn. Der 18 Kilometer lange Straßen- und Eisenbahntunnel soll zukünftig die Insel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. Eine Eröffnung ist frühstens für 2029 geplant.

Zuvor, um 10.00 Uhr, lässt sich Günther von der Deutschen Bahn über den Fortschritt der sogenannten Hinterlandanbindung informieren. Dazu zählt auch der geplante Fehmarnsundtunnel, der Fehmarn mit dem deutschen Festland verbinden soll. Die Sundbrücke aus den 1960er Jahren, mit nur einem Fahrstreifen pro Richtung und einem Bahngleis, bleibt für Fußgänger, Radfahrer und langsame Fahrzeuge erhalten.