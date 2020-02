Ministerpräsident: «AfD-Spuk» im Landtag 2022 beenden

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident Schleswig-Holsteins. Foto: Markus Scholz/dpa

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will einen Wiedereinzug der AfD in den Landtag bei der Wahl in zwei Jahren unbedingt verhindern. «Dafür werde ich persönlich kämpfen», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einer Parlamentsdebatte über Konsequenzen aus der Thüringen-Krise. Der «Spuk» müsse 2022 ein Ende haben. «Wir können das schaffen.» Rechtsextremisten dürften im Land keine Chance haben, sagte Günther. Er machte deutlich, dass er auch die Nord-AfD diesem Spektrum zuordnet. «Sie sind Brüder im Geiste», sagte Günther unter Hinweis auf den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke.

Zeitplan des Landtags