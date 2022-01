Ministerium: Verbot von Öl und Gas in Neubaugebieten möglich

Hannover (dpa/lni) – Für den Klimaschutz dürfen Städte und Gemeinden die Nutzung fossiler Brennstoffe zu Heizzwecken in Neubaugebieten verbieten und die Nutzung der Solarenergie vorschreiben. Zu diesem Schluss kommen Niedersachsens Umweltministerium und die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) auf der Basis einer bei einem Fachanwalt in Auftrag gegebenen Abhandlung.

Umwelt- und Bauminister Olaf Lies erklärte dazu am Donnerstag, das Thema Wärme habe einen Anteil von 40 Prozent an den energiebedingten CO2-Emissionen. Zu lösen sei dieses Problem am besten vor Ort in den Kommunen. Mit entsprechenden Vorgaben in den Bebauungsplänen könnten so klimaneutrale Neubaugebiete entstehen, sagte der SPD-Politiker.

© dpa-infocom, dpa:220113-99-693888/2

