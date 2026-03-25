Ministerium verbietet Tiertransporte in Kriegsregionen

Wegen des Kriegsgeschehens im Nahen Osten sind Tiertransporte in diese Region untersagt. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Wegen des Nahost-Konflikts untersagt das Land Tiertransporte in diese Region. Ein entsprechender Erlass sei an die zuständigen kommunalen Veterinärämter geschickt worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover mit. Betroffen sind Transporte von Rindern, Schafen, Ziegen und Hausschweinen. Das Verbot gilt bis auf weiteres auf unbestimmte Zeit.

«Durch den aktuellen Nahost-Konflikt mit massiven Luftangriffen und Gegenangriffen ist die Sicherheitslage in den betroffenen Staaten beziehungsweise Gebieten sehr angespannt», erklärte dazu Staatssekretärin Frauke Patzke. Die Sicherheit der transportierten Tiere sei aus fachlicher Sicht nicht mehr ausreichend gewährleistet. Schon im Jahr 2022 untersagte Niedersachsen wegen des Ukraine-Kriegs Tiertransporte nach Belarus, Russland und in die Ukraine.

Untersagt sind damit Transporte nach und durch Bahrain sowie den Irak, den Iran, Israel, den Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, den Libanon, Oman, die palästinensischen Gebiete, Saudi-Arabien, Syrien und die Vereinigten Arabischen Emirate.