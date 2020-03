Ministerium: Schulen und Kitas von Montag an geschlossen

Ein leeres Klassenzimmer in einem Gymnasium. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Das teilten das Bildungsministerium und das Geseundheitsministerium am Freitag in Kiel mit.