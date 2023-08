Ministerium richtet Stabsstelle für Transformation ein

Hannover (dpa/lni) –

Die Transformation von Industrie, Mittelstand und Handwerk in Niedersachsen soll durch eine neu eingerichtete Stabsstelle begleitet werden. Diese Stelle wird beim Wirtschaftsministerium eingerichtet, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Laut Wirtschaftsministerium soll die Stabsstelle aus bis zu 25 Mitarbeitern bestehen. Neueinstellungen sind dafür nicht vorgesehen, bestehende Arbeitskräfte sollen gebündelt werden.

«Die Transformation unserer Wirtschaft hin zu klimaneutraler Produktion und Dienstleistung ist die zentrale Herausforderung, vor der wir als Land gemeinsam mit unseren Unternehmen und den Beschäftigten stehen», betonte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD).