Ministerium: Rechtsextreme nur vereinzelt bei Corona-Demos

Hannover (dpa/lni) – Die Demonstrationen gegen die Corona-Politik in Niedersachsen sind nach Einschätzung des Innenministeriums nicht maßgeblich von Rechtsextremisten beeinflusst worden. Zwar hätten landesweit vereinzelt auch Rechtsextremisten an den Demos teilgenommen, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Grünen-Anfrage. Eine «flächendeckende oder maßgebliche Beeinflussung» der Veranstaltungen von Rechten sei bislang aber nicht festzustellen.

«Extremisten jeglicher Couleur» versuchten allerdings, die Unsicherheit in der Corona-Krise für ihre Zwecke zu nutzen. Rechte Extremisten und Populisten seien dabei «besonders lautstark», hieß es. Eine organisierte Thematisierung der Pandemie durch die rechte Szene sei jedoch aktuell nicht feststellbar.

Antwort der Landesregierung (pdf)