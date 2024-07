Weltweiten IT-Störungen treffen auch Tui und Famila-Märkte

Hannover (dpa) –

Die weltweiten Computerprobleme haben in Niedersachsen und Bremen bislang nur geringe Auswirkungen. Die niedersächsischen Landesbehörden seien nicht betroffen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover. Medienberichten zufolge wurde als Auslöser ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike vermutet. In Niedersachsen ist diese Software nach Angaben des Innenministeriums nicht im Einsatz.

Der Flughafen Hannover hatte ebenfalls keine Computerprobleme. Allerdings landeten vormittags fünf Maschinen, deren ursprüngliches Ziel Berlin war, am Airport Hannover. Wegen der weltweiten IT-Störungen mussten unter anderem der Flughafen Berlin zeitweise den Betrieb einstellen. Fluggäste sollten sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter erkundigen, ob es zu Verspätungen komme, sagte eine Sprecherin des Flughafens Hannover.

Tui und Famila betroffen

Die weltweite Computerstörung wirkte sich auch auf den Reisekonzern Tui und die Flugtochter Tuifly aus. Auf dem Flughafen von Palma de Mallorca stoppte Tui vorübergehend das Einchecken, wie ein dpa-Mitarbeiter vor Ort bestätigt bekam. Anschließend wurde der Check-in manuell wieder aufgenommen. Bisher gebe es aber keine Flugausfälle, sagte ein Sprecher des Unternehmens in Hannover der dpa.

Zu konkreten Auswirkungen lasse sich noch nichts sagen. Tui sei sowohl direkt als auch indirekt betroffen, also in der eigenen IT und zusätzlich durch die Ausfälle an Airports, die man anfliege. «Wir sind da dran und versuchen, die Folgen zu minimieren», so der Sprecher. Die Konzern-IT arbeite mit Hochdruck daran, IT-Prozesse, die wegen der Störung nicht liefen, zu umgehen.

Auch bei einigen Supermärkten kam es berichten zufolge zu Problemen. „Vereinzelt“ seien Famila- und Combi-Märkte geschlossen worden, weil die Kassensysteme nicht funktionieren, unter anderem in Oldenburg, berichteten der NDR unter Berufung auf eine Sprecherin der Bünting Gruppe mit Sitz in Leer, die die Märkte betreibt. Auch die «Nordwest-Zeitung» berichtete über Einschränkungen bei Bünting.

Keine Störungen in Bremen bekannt

Der Flughafen Bremen meldete zunächst keine Störungen. Der Großteil der Landesbehörden in Bremen sei ebenfalls nicht von den Computerproblemen betroffen, sagte ein Senatssprecher. Bei Polizei, Feuerwehr und Ordnungsbehörden funktioniere alles, hieß es bei der Innenbehörde.

Auch bei den Inselfliegern von FLN Frisia-Luftverkehr, die von Norddeich aus Wangerooge und Juist ansteuern, gab es nach Angaben einer Sprecherin keine Probleme mit der IT-Störung. Eine dort bereits zuvor bestehende Störung der Telefonanlage habe andere Ursachen.

In anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört. Aus niedersächsischen Kliniken gab es keine Berichte von Computerproblemen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover sagte.