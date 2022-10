Ministerium informiert über Flüssigerdgas-Terminal

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) will an diesem Dienstag (19.00 Uhr) bei einer Informationsveranstaltung Fragen rund um das Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven beantworten. Neben dem im Bau befindlichen LNG-Terminal des Betreibers Uniper soll es bei der öffentlichen Veranstaltung im Wattenmeer Besucherzentrum auch um weitere Vorhaben der Unternehmen Tree Energy Solutions (TES) und der Nord-West Oelleitung GmbH gehen, wie das Umweltministerium mitteilte.

Zuletzt hatten besonders Umweltschutzverbände die geplante Einleitung von mit Bioziden behandelten Abwässern des LNG-Terminalschiffes «Höegh Esperanza» in die Jade kritisiert. Sie fürchten, dass die Menge zu hoch ist, und sehen Gefahren für die Nordsee und das Wattenmeer. Neben Unternehmensvertretern und Minister Lies werden auch Vertreter der Genehmigungsbehörden erwartet.