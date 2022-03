Ministerium erleichtert Vergabe öffentlicher Aufträge

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Wirtschaftsministerium erleichtert die Vergabe öffentlicher Aufträge, um öffentliche Auftraggeber sowie die Wirtschaft zu unterstützen. Damit würden insbesondere die Kommunen und die kommunalen Unternehmen, aber auch alle weiteren Vergabestellen bei der Bewältigung der Kriegsfolgen in der Ukraine unterstützt. «Der Krieg führt zu erheblichen Unsicherheiten, die sich auch auf die niedersächsischen Vergabestellen auswirken», sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Donnerstag.

In Anbetracht dieser außergewöhnlichen Umstände nutze man die vergaberechtlichen Spielräume aus. «In dieser unberechenbaren Lage ist in den Verwaltungen Herausragendes zu leisten. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dies zu unterstützen», betonte der CDU-Politiker. Vom vereinfachten Vergabeverfahren profitieren den Angaben nach unter anderem Aufträge über Liefer- und Dienstleistungen zur Aufnahme, Unterbringung, Gewährleistung der Sicherheit, Versorgung und Betreuung von Schutzsuchenden sowie für den Katastrophenschutz, den Zivilschutz oder die Gefahrenabwehr und zur Verbesserung der IT- und Cyber-Sicherheit.