Ministerium: Demo kein Grund für Fehlen in der Schule

Die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an einer heutigen Demonstration gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung ist nach Angaben des schleswig-holsteinischen Bildungsministeriums kein Grund, Unterricht zu versäumen. Unentschuldigte Fehlzeiten würden im Zeugnis ausgewiesen. Wenn Leistungsnachweise wie Klassenarbeiten unentschuldigt versäumt werden, sind diese nach Angaben einer Sprecherin mit «ungenügend» zu bewerten.

Die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Kerstin Quellmann, sprach sich gegen Sanktionen aus. «Politisches Engagement junger Menschen verdient Anerkennung und keine Sanktionen.» Sie rief zu Gelassenheit auf und appellierte, den pädagogischen Ermessensspielraum bei Fehlzeiten zu nutzen.

In Kiel wollen Schülerinnen und Schüler ab 10.30 Uhr gegen die neuen Wehrdienst-Pläne demonstrieren, die im Bundestag beraten werden. Die Initiative «Schulstreik gegen Wehrpflicht» hat zu Aktionen in verschiedenen Städten in Deutschland aufgerufen.