Ministerinnen legen Lagebild zur Clankriminalität vor

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens und Justizministerin Kathrin Wahlmann (beide SPD) legen heute in Hannover das Lagebild zur Clankriminalität für das vergangene Jahr vor. In so einem Lagebild geht es etwa darum, wie viele Straftaten der Clankriminalität im Bundesland zugeordnet werden und wie sich diese in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Aus dem Lagebild für 2021 ging eine deutliche Steigerung der Clankriminalitätsfälle hervor.