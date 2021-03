Ministerin von Modellprojekt zu Corona-Lockerungen überzeugt

Daniela Behrens (SPD), Gesundheitsministerin in Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Gesundheitsministerin Daniela Behrens ist vom landesweiten Modellkommunen-Projekt zur Öffnung der Innenstädte überzeugt. In 25 Kommunen soll getestet werden, ob Öffnungen in Geschäften, Kulturstätten und Straßencafés mit Hilfe von Corona-Schnelltests und dem Einsatz einer App zur Kontaktnachverfolgung möglich sind. «Ich nehme in meiner Familie und meinem Bekanntenkreis wahr, wie erschöpft die Menschen nach einem Jahr Pandemie sind», sagte die SPD-Politikerin dem Radiosender Antenne Niedersachsen. Die Menschen bräuchten eine Perspektive. Die Modellprojekte seien der Versuch, Infektionsschutz und Öffnungen in Einklang zu bringen.

Bis Mittwochabend können sich noch Städte bewerben. Sowohl große und mittlere als auch kleine Städte sollen ausgewählt werden. Neben dem Konzept zu sicheren Abläufen und der Kontaktnachverfolgung soll die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche ein Auswahlkriterium sein.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-35939/2