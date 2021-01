Ministerin verkündet Entlastungen für Studenten

Karin Prien (CDU), Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, spricht. Foto: Christian Charisius/dpa

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holstein will die Studenten in der Corona-Pandemie mit einem Bündel von Maßnahmen im laufenden Wintersemester entlasten. So werde die individuelle Regelstudienzeit für eingeschriebene und nicht beurlaubte Studierende verlängert, sagte Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag im Landtag. Auf Antrag könnten die Hochschulen Bescheinigungen über pandemiebedingte Studienverzögerungen ausstellen. Regelungen zu Staatsexamina blieben davon aber unberührt.

Bei Prüfungen besteht Prien zufolge eine weitere Wiederholungsmöglichkeit. Dass es ein sogenanntes Freisemester gibt, war bereits bekannt. Dies bedeutet: Das Fachsemester wird im Hinblick auf hochschulrechtliche Regelungen und die Ausbildungsförderung nicht gewertet. Demnach gibt es für ein zusätzliches Semester Bafög.

