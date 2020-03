Ministerin Reimann: «Bei uns zirkuliert das Virus nicht»

Carola Reimann (SPD), Gesundheitsministerin Niedersachsen, im niedersächsischen Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Hannover (dpa/lni) – Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hält Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann die Absage aller Großevents in Niedersachsen zum jetzigen Zeitpunkt nicht für notwendig. «Bei uns zirkuliert das Virus ja nicht. Das ist etwas anderes als in Norditalien zum Beispiel», sagte die SPD-Politikerin am Montag im Interview mit NDR Info. In Niedersachsen hätten die lokalen Behörden «bisher sehr umsichtig» entschieden.

So sei die Hannover Messe wegen der großen internationalen Beteiligung abgesagt worden. Die weltgrößte Industrieschau wurde von April auf Juli verschoben. Richtig war laut Reimann auch die kurzfristige Absage eines Schützenballs in Uetze bei Hannover, weil ein Aktiver sich infiziert hatte. Zum Thema Kitas und Schulen in Niedersachsen sagte Reimann: «Ich halte von pauschalen Schließungen nichts.»

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte dazu aufgerufen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, um die Ausbreitung des neuartigen Virus in Deutschland zu verlangsamen.

