Ministerin Prien stärkt Schulfach «Wirtschaft und Politik»

Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sitzt bei der Landtagssitzung auf der Regierungsbank. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archiv

Kiel (dpa/lno) – Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will einen verlässlichen Unterricht im Fach «Wirtschaft und Politik (WiPo) an allen Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Schleswig-Holstein sicherstellen. Bisher werde im Schnitt zu wenig WiPo unterrichtet, an einigen Schulen sogar gar nicht, sagte Prien am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Daher habe sie in einem Brief vom 4. Februar die Schulleitungen aufgefordert, vom nächsten Schuljahr 2020/21 an, in der Mittelstufe ab der 7. Jahrgangsstufe mindestens vier Stunden WiPO pro Woche zu erteilen.