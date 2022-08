Ministerin Otte-Kinast besucht Waldbrandzentrale Lüneburg

Lüneburg (dpa/lni) –

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) wird heute die Waldbrandzentrale in Lüneburg besuchen. Dann wird eine mobile Löschanlage zur Waldbrandbekämpfung vorgestellt. Im Laufe des Jahres sollen 50 dieser Löschanlagen für rund 255.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung erfolgt nach Angaben des Ministeriums aus dem Maßnahmenpaket «Stadt.Land.Zukunft». Auch das kameragestützte Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) wird sich die Ministerin in Lüneburg ansehen. Der Ausbau und die Modernisierung des AWFS erfolgte 2020 und 2021 mit einer Million Euro ebenfalls aus dem 31,5 Millionen Euro schweren Maßnahmenpaket.

Die Waldbrandzentrale steht in diesem Jahr vor einem traurigen Rekord. Mehr als 500 Warnmeldungen wurden bis Ende Juli erkannt und an die Leitstellen weitergegeben. Seit Bestehen der Einrichtung in 2008 verzeichnete die Statistik in 2018 über das ganze Jahr 500 Meldungen. Überwacht werden 440.000 Hektar Wald im besonders gefährdeten nord-östlichen Niedersachsen. Die überwachte Gesamtfläche liegt bei fast einer Million Hektar.