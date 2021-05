Ministerin mahnt zur Einhaltung der Corona-Regeln

Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Ministerin für Inneres, ländliche Räume und Integration in Schleswig-Holstein. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack hat vor dem Pfingstwochenende die Schleswig-Holsteiner und ihre Gäste aufgefordert, weiterhin die Corona-Schutzmaßnahmen zu befolgen. «Unsere Polizei wird über Pfingsten ihre Präsenz auf den Straßen um 450 Beamtinnen und Beamte verstärken, um die Ordnungskräfte zu unterstützen», sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Kiel. «Wir alle – das gilt für Einheimische und Gäste gleichermaßen – dürfen angesichts sinkender Infektionszahlen jetzt nicht leichtsinnig werden.» In jüngster Zeit waren besonders von der Insel Sylt teils massive Verstöße gegen die Corona-Regeln gemeldet worden.

Die Maßnahmen würden ganz bewusst schrittweise gelockert, um die Entwicklung weiter zu beobachten, sagte Sütterlin-Waack. «Deshalb ist es völlig richtig, wenn unsere Landräte die Einhaltung der geltenden Regeln immer wieder einfordern und konsequent gegen Verstöße vorgehen.» Die Ordnungskräfte der Städte und Kreise seien gut aufgestellt und stimmten sich eng mit der Polizei ab. «Das gilt ganz besonders in den Tourismusregionen.»

© dpa-infocom, dpa:210521-99-691010/2