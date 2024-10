Ministerin Lemke: Sorge wegen des brennenden Tankers

Bundesumweltministerin Steffi Lemke ist wegen des brennenden Tankers in Sorge. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Heiligendamm (dpa) –

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat wegen des Brands auf dem Tanker «Annika» in der Ostsee Sorge bekundet. Wie das Bundesumweltministerium auf der Plattform X schreibt, sagte Lemke: «Ich blicke mit Sorge auf den brennenden Tanker in der Ostsee.» Zum Glück seien alle Seeleute sicher an Land. Ihr Dank gelte den Spezialisten vor Ort, teilte Lemke mit.

Der Tanker fuhr von Rostock nach Travemünde (Schleswig-Holstein), als aus ungeklärter Ursache Feuer ausbrach. Der Notruf ging kurz nach 9.00 Uhr ein. Die Besatzung wurde an Land gebracht, mehrere Crew-Mitglieder sollen Verletzungen erlitten haben. Das Schiff hat Angaben zufolge 640 Tonnen Öl geladen. Feuerwehrleute konnten es inzwischen betreten.