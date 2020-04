Ministerin hofft auf neue Wertschätzung für Landwirtschaft

Barbara Otte-Kinast (CDU), Niedersachsens Landwirtschaftsministerin. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Für Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ergeben sich durch die Einschränkungen in der Corona-Krise auch Chancen für die Landwirtschaft. Ihre Hoffnung sei, dass es eine neue Wertschätzung für die Produkte und die schwere Arbeit der Branche gebe, sagte die CDU-Politikerin am Samstag auf NDR 1 Niedersachsen. Mitte April hatten erste Erntehelfer aus Osteuropa mit Sondermaschinen Deutschland erreicht und sind auch auf Höfen in Niedersachsen im Einsatz.

Es kamen allerdings deutlich weniger Arbeiter als erwartet. Mittlerweile helfen dem Landesbauernverband zufolge viele von Kurzarbeit betroffene deutsche Arbeitnehmer bei der Spargelernte aus. Steigende Preise für Gemüse hat die Ministerin indes noch nicht ausgemacht. Das müsse weiter beobachtet werden, ist bisher aber noch nicht der Fall, sagte Otte-Kinast.