Ministerien: Kommunion in Gottesdiensten möglich

Kiel (dpa/lno) – Katholiken dürfen in Schleswig-Holstein nach behördlichen Angaben nun doch trotz der verschärften Corona-Maßnahmen die Kommunion in Gottesdiensten empfangen. Das für Religionsfragen zuständige Bildungsministerium wies am Donnerstag in Kiel in Abstimmung mit dem Gesundheitsressort darauf hin, «dass im Rahmen der liturgischen Handlungen (…) auch weiterhin das Empfangen der Heiligen Kommunion in katholischen Gottesdiensten möglich ist».

Am Vortag hatten Sprecher beider Ministerien noch darauf gepocht, dass der Wortlaut der neuen Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung gelte. Darin heißt es in Paragraf 13 zu rituellen Veranstaltungen der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften: «Während der gesamten Veranstaltung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (…) zu tragen.» Ein Sprecher des Erzbistums Hamburg hatte es zuvor als gängige Praxis bezeichnet, dass in Gottesdiensten zum Empfang der Kommunion der Mund-Nasenschutz kurz abgenommen wird, um die Hostie in den Mund nehmen zu können.

Am Mittwoch aktualisierte das Erzbistum seine Regelungen für Gottesdienste während der Corona-Pandemie. Demnach wird die Kommunion-Austeilung so angepasst, dass ein Hinzutreten in angemessenem Abstand möglich sei. Die Abstände werden auf dem Kirchenboden farbig markiert. «Nach dem Empfang treten die Gläubigen einige Schritte zur Seite, um ungestört die Mund-Nase-Bedeckung anheben und den Leib des Herrn empfangen zu können», heißt es in den neuen Kirchenregeln.

