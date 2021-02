Minister wirbt für landeseigene Wohnungsbaugesellschaft

Hannover (dpa/lni) – Weil es in Niedersachsen immer weniger günstige Wohnungen gibt, hat Bauminister Olaf Lies sein Werben für eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft erneuert. Bisher würden längst nicht so viele neue Sozialwohnungen geschaffen wie benötigt werden. «Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, dass ich die Frage stelle, ob das Land selbst regulierend eingreift», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Das Fördergeld des Landes solle schließlich vollständig in den Bau von Sozialwohnungen investiert werden. Der Koalitionspartner CDU lehnte eine Landeswohnungsbaugesellschaft bisher allerdings ab.

In diesem Jahr werde das Land voraussichtlich auch eine «Intensivst-Förderung für angespannte Wohnungsmärkte» herausgeben, stellte Lies in Aussicht. Die Frage einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft stelle sich aber weiterhin. «Ich halte einen solchen Schritt für richtig.» Derzeit werde dafür geprüft, was auch über die bis Ende 2022 laufende Legislaturperiode hinaus wirtschaftlich machbar und zweckmäßig sei.

Bis 2005 hatte das Land mit der Entwicklungsgesellschaft Nileg schon einmal die Möglichkeit, selbst Wohnraum zu schaffen. In der Regierungszeit von CDU und FDP wurde die Nileg allerdings verkauft.

