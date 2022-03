Minister: Unis sollten Zusammenarbeit mit Russland aussetzen

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Wissenschaftsminister hat die Hochschulen im Land aufgefordert, ihre Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Russland auszusetzen. «Alle Hochschul- und Forschungskooperationen mit Russland sollten wir jetzt auf Eis legen», sagte Björn Thümler (CDU) am Dienstag mit Blick auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. Insbesondere jede Form von Zahlungsverkehr müsse eingestellt werden. Vertretbar sei ein Austausch mit russischen Kollegen nur auf der Basis eines langjährigen persönlichen Kontaktes mit dem Ziel, zivilgesellschaftliche Kräfte zu stärken, die sich für eine Beendigung des Krieges einsetzten.