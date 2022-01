Minister und Experten diskutieren Corona-Fragen mit Bürgern

Björn Thümler, Minister für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Wer Fragen zu den Corona-Impfungen, der Omikron-Variante oder Long Covid hat, kann sich am Dienstag (17.00 Uhr) an einer Online-Diskussion mit Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler beteiligen. Neben dem CDU-Politiker nehmen daran auch die Immunologin Christine Falk, der Lungenfacharzt Tobias Welte und die Physikerin Viola Priesemann teil. Der Talk wird live im Internet übertragen – per Chatfunktion können die Zuschauer Fragen stellen.

«Auch nach Monaten des Lebens mit der Pandemie gibt es noch viele Fragen rund um das Coronavirus, gefundene Antworten müssen angesichts neuer Entwicklungen stetig hinterfragt werden», erklärte Thümler am Montag.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-830772/3