Minister stellt regionale Flächenziele für Windkraft vor

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsen hat schon heute so viele Windenergieanlagen wie kein anderes Bundesland – doch es sollen noch viel mehr werden. Dafür sollen neue Flächenvorgaben für die Landkreise sorgen, die Energieminister Christian Meyer (Grüne) am Montag (13.30 Uhr) in Hannover vorstellt. Bei der Berechnung seien Kriterien wie Besiedlungsdichte, Abstände, Waldflächen und Vogelschutzgebiete berücksichtigt worden, hieß es. Die verbindlichen Vorgaben unterscheiden sich somit von Landkreis zu Landkreis.

Landesweit wollen SPD und Grüne bis 2026 mindestens 2,2 Prozent der Fläche für die Windkraft bereitstellen. Bisher werden laut Ministerium lediglich 1,1 Prozent der Landesfläche dafür genutzt.