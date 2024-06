Minister sagen Meyer Werft Unterstützung zu

Die Meyer Werft an der Ems. Sina Schuldt/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Regierungsmitglieder haben der finanziell angeschlagenen Meyer Werft in Papenburg ihren Beistand zugesichert. Bei einem vertraulichen Austausch mit Vertretern von IG Metall, Betriebsrat und Geschäftsführung erklärten unter anderem Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) und Finanzminister Gerald Heere (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch ihre Unterstützung für das finanziell angeschlagene Unternehmen, wie es in einer Mitteilung der IG Metall hieß.

«Es ist ein starkes Signal, dass sich in Niedersachsen alle hinter der Meyer Werft versammeln und gemeinsam für die Sicherung der Arbeitsplätze und des Standortes eintreten», sagte Lies. Auch IG Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich zog eine positive Bilanz: Neben der Politik seien in dieser Situation Banken, Kunden und Gesellschafter gefordert, ihre Beiträge zu leisten.

Der Betriebsratsvorsitzende Andreas Hensen appellierte: «Es darf jetzt keinen monatelangen Verhandlungspoker geben.» Die Beschäftigten erwarteten möglichst schnell positive Entscheidungen für eine sichere Zukunft. Niedersachsen allein werde die Probleme nicht lösen können, betonte Heere: Für eine echte Zukunftsperspektive brauche man die Unterstützung des Bundes und eine zukunftsfähige Konzernstruktur.

Trotz voller Auftragsbücher muss die Werft bis Ende 2027 eine Finanzierungslücke von 2,7 Milliarden Euro füllen. Dabei geht es Lies zufolge um eine Erhöhung des Eigenkapitals sowie die Absicherung von Krediten mit Bürgschaften.