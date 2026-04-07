Minister: Konzept zur Walbergung ist fertiggestellt

Wismar (dpa) –

Das Konzept für eine spätere Bergung des an der Ostseeküste vor Wismar gestrandeten Buckelwals ist nach Worten von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus fertiggestellt. «Das Konzept ist fertiggestellt, das ist in der Endabstimmung», sagte der SPD-Politiker bei einer Pressekonferenz auf der Insel Poel.

Die Bergung muss nach Angaben des Ministers zwei Tage vorbereitet werden, die Bergung würde dann einen Tag dauern. Backhaus betonte: «Die Würde dieses Tieres werden wir sehr genau beobachten und beachten.» Wann die Bergung sein soll, ist bislang nicht bekannt. Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark stünden unter Vertrag für die Bergung.

Bei der Bergung seien Schiffe und Hebezeuge dabei. «Man muss ihn ja irgendwie rauskriegen», betonte der Minister. Mit Blick auf die Frage, ob man das Tier erlösen könne, sagte Backhaus: «Die Option ist, das Tier in Ruhe zu lassen.»