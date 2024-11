Minister Heil besucht VW – Rede auf Betriebsversammlung

Arbeitsminister Heil will am 4. Dezember in Wolfsburg z Martin Schutt/dpa

Wolfsburg (dpa/lni) –

Mitten in der Krise bei VW will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Wolfsburg zur Belegschaft sprechen. Der aus Niedersachsen stammende SPD-Politiker werde das Werk am 4. Dezember besuchen und dann auch eine Rede auf der Betriebsversammlung halten, teilte der Betriebsrat mit. Neben Heil und Betriebschefin Daniela Cavallo werde auch Konzernchef Oliver Blume zu den Mitarbeitern sprechen.

«Für unsere Belegschaft ist der Besuch des Bundesministers ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung – gerade jetzt in diesen turbulenten Zeiten», sagte Cavallo laut Mitteilung. Eingeladen habe sie den Minister bereits vor vielen Monaten, bevor die umfangreichen Sparpläne des Konzerns bekannt wurden. Heil, dessen Wahlkreis direkt an Wolfsburg angrenzt, hatte sich nach Bekanntwerden der Sparpläne für den Erhalt aller VW-Standorte ausgesprochen.

Der Betriebsrat rechnet nach eigenen Angaben mit «enormem Interesse» der Belegschaft. Bereits bei der Betriebsversammlung Anfang September hatten den Angaben zufolge 25.000 Mitarbeiter gegen die Sparpläne protestiert. Vorsorglich soll die Versammlung auch dieses Mal per Videoleinwand übertragen werden, falls die Kapazität der Halle nicht ausreicht.

Die Betriebsversammlung findet kurz nach dem Ende der Friedenspflicht bei Volkswagen statt, die in der Nacht zum Sonntag ausläuft. Die IG Metall hat bereits angekündigt, dass es ab Anfang Dezember Warnstreiks geben soll. Konkrete Termine wurden bisher nicht genannt. In dem Tarifstreit um Lohnkürzungen, Stellenabbau und mögliche Werksschließungen will die Gewerkschaft damit den Druck auf VW erhöhen. Am 9. Dezember treffen beide Seiten zu ihrer vierten Verhandlungsrunde zusammen.

Auf der VW-Betriebsversammlung treten regelmäßig Politiker als Gastredner auf. Anfang 2023 kam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), 2008 dessen Vorgängerin Angela Merkel (CDU), Ende 2021 Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).