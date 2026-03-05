Minister Goldschmidt: Klimawandel längst spürbar

Neumünster (dpa/lno) –

Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen beraten über notwendige Anpassungen im Zuge des Klimawandels. «Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Schleswig-Holstein längst spürbar – von Starkregen und Hochwasser bis hin zu Trockenperioden und Hitzewellen», sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) zu Beginn der Konferenz in Neumünster. «Unser Land und unsere Kommunen auf die unvermeidbaren Folgen der Klimaveränderungen vorzubereiten ist eine zentrale Zukunftsaufgabe und geht uns alle an.»

Nach Angaben des Umweltministeriums ging es in sechs Workshops mit rund 150 Vertreterinnen und Vertretern um Maßnahmen, um Kommunen, Wirtschaft und Gesellschaft widerstandsfähiger gegenüber zunehmenden Extremwetterereignissen zu machen. Neben Praxisbeispielen aus Lübeck standen auch erste Ergebnisse einer derzeit entstehenden landesweiten Klimarisikoanalyse im Fokus.