Miniatur Wunderland Hamburg erwartet 25-millionsten Besucher

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Miniatur Wunderland wird am Freitag der 25-millionste Gast erwartet. Der Besucher oder die Besucherin werde zwischen 8.55 Uhr und 9.20 Uhr durch das Drehkreuz am Eingang gehen, teilte das Miniatur Wunderland in Hamburg mit. Für den Gast gebe es dann nicht nur eine persönliche Begrüßung durch Wunderland-Gründer Gerrit Braun und Torte, sondern auch ein lebenslang gültiges Ticket. Außerdem darf der- oder diejenige eine Miniaturfigur von sich selbst in eine der Wunderland-Welten stellen.

Die Modelleisenbahnanlage in der Hamburger Speicherstadt hat längst über die Landesgrenzen hinaus Berühmtheit erlangt. Entsprechend gut gebucht ist die Touristen-Attraktion jeden Tag – teils sind die Zeitslots schon Monate im Voraus ausgebucht.

Gestartet war das Projekt der Braun-Brüder 2001 und seitdem ist es stetig weiter gewachsen. Allein im Jahr 2024 besuchten fast 1,6 Millionen Menschen aus aller Welt die Modelllandschaft mit den vielen weltbekannten Sehenswürdigkeiten im Kleinformat.

Das Miniatur Wunderland gilt als die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Die Modellfläche ist derzeit mehr als 1.600 Quadratmeter groß. Die Ausstellung mit einer Gleislänge von rund 17.000 Metern soll in den kommenden Jahren noch weiter wachsen.