Mini-Monaco im Wunderland eröffnet

Hamburg (dpa) –

Fürst Albert II. und seine Familie haben im Hamburger Miniatur Wunderland den Monaco-Abschnitt eröffnet. Der Regent (66), seine Ehefrau Fürstin Charlène (46) und die neunjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella starteten am Donnerstagabend das erste Formel-1-Rennen in der Mini-Version des Zwergstaates. Auch der Fürstenpalast, der Hafen mit luxuriösen Jachten und das Casino sind in der detailgetreuen, 36 Quadratmeter großen Ausstellung zu sehen. Jahrelang hatten die Betreiber an der Umsetzung ihrer Ideen getüftelt.

Das Miniatur-Wunderland in der historischen Speicherstadt zieht seit 2001 Millionen von Besuchern an und ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Die Modellfläche ist derzeit mehr als 1600 Quadratmeter groß. Die Ausstellung mit einer Gleislänge von rund 17.000 Metern wird in den kommenden Jahren noch weiter wachsen. Vor der offiziellen Eröffnung des Monaco-Teils konnte die monegassische Fürstenfamilie die beliebte Touristenattraktion bei einem privaten Rundgang genau kennenlernen. Für reguläre Besucher war an diesem Tag geschlossen, sie können den neuen Teil ab Freitag sehen.

Das Paar wurde anschließend auch bei einem Cocktail-Empfang mit geladenen Gästen erwartet. Der Kurztrip in die Hansestadt sollte am Abend enden.