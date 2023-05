Mini-Hoffnung Lizenzentzug: SV Meppen sichert Platz 17

Freiburg (dpa/lni) –

Trotz einer Niederlage in Freiburg hat sich der SV Meppen am letzten Spieltag der 3. Fußball-Liga den möglicherweise noch wichtigen 17. Tabellenplatz gesichert. Sportlich stehen die Emsländer zwar genau wie der VfB Oldenburg als einer von vier Absteigern fest. Doch sollte ein anderer Club keine Lizenz für die neue Drittliga-Saison erhalten, wären die Meppener der erste Nachrücker. Trotz der Gegentore von Max Rosenfelder (33.) und Daniels Ontuzans (89.) blieb die Mannschaft von Trainer Ernst Middendorp am Samstag in der Anschlusstabelle vor den Oldenburgern, die zeitgleich mit 1:2 bei Dynamo Dresden verloren.