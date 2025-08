Mindestens vier Verletzte bei Brand in Rahlstedt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Rahlstedt sind am frühen Morgen vier Menschen verletzt worden – drei von ihnen schwer. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach konnten mehrere Personen das Gebäude in der Schöneberger Straße zunächst nicht selbstständig verlassen. Das Feuer sei im Keller ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte sind weiterhin mit der Rettung beschäftigt. Ob die Personenrettung inzwischen abgeschlossen ist, war zunächst unklar. Der Einsatz dauert an.