Mindestens sieben Verletzte bei Kollision in Hamburg-Hamm

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Hamburg-Hamm sind mindestens sieben Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß am Vormittag ein Auto mit einem anderen Pkw beim Linksabbiegen zusammen. Die Feuerwehr brachte fünf Erwachsene und drei Kinder ins Krankenhaus, wie ein Sprecher sagte. Die Polizei sprach von sieben Leichtverletzten. Nach einem Bericht der «Hamburger Morgenpost» kollidierte das abbiegende Auto mit einem Taxi.

Der Unfall geschah an der Eiffestraße, die Teil der B5 ist. Die Straße war am Sonntag stark befahren. Infolge einer Vollsperrung des Elbtunnels hatte sich auf der A1 östlich von Hamburg ein Stau in Richtung Süden gebildet, den viele Autofahrer über die innerstädtischen Elbbrücken und die B5 zu umgehen versuchten.