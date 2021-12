Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Beesten (dpa/lni) – Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Beesten (Landkreis Emsland) ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Donnerstagmorgen an, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-312362/2