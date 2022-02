Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bredstedt (dpa/lno) – Ein Brand eines Pizzalieferdienstes in einem Mehrfamilienhaus in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) hat in der Nacht zum Samstag einen Schaden von schätzungsweise mindestens 50.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei konnten die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses in Sicherheit gebracht werden und es sei niemand verletzt worden. Die Ursache für das Feuer in dem Geschäft im Erdgeschoss war zunächst unklar, die Ermittlungen laufen.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-92394/2