Millionenschweres Bauprogramm für Gefängnisse im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holstein investiert jährlich zweistellige Millionensummen in Baumaßnahmen an seinen Justizvollzugsanstalten. Allein im laufenden Jahr sind es fast 24 Millionen Euro, wie aus Angaben des Justizministeriums hervorgeht. Seit 2017 kommen demnach gut 111 Millionen Euro zusammen, davon gut 69 Millionen aus dem allgemeinen Bauhaushalt und 42 Millionen aus dem für Investitionen bestimmten Landes-Sondervermögen «Impuls». Dessen Anteil an der Gesamtsumme ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

«Die baulichen und räumlichen Bedingungen der Justizvollzugsanstalten haben direkte Auswirkung auf Sicherheit und Behandlung im Justizvollzug», sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Dem trage auch der schwarz-grüne Koalitionsvertrag Rechnung. «Deshalb wird die teilweise hundertjährige Bausubstanz sukzessive saniert und zusätzlich werden auch zukunftweisende Bauten errichtet.»

Im Koalitionsvertrag hatten CDU und Grüne festgehalten, zu einem modernen Strafvollzug gehörten eine angemessene Unterbringung der Gefangenen sowie attraktive Arbeitsplätze für die Bediensteten. «Um dieses zu gewährleisten, werden wir die Sanierung und Modernisierung der Gebäude des Justizvollzuges unter Beachtung des Denkmalschutzes fortführen und dabei einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Landesregierung leisten.» Dazu werde es ein neues Investitionsprogramm geben.

Besonders viel Geld floss seit 2017 in Baumaßnahmen an den JVAs Lübeck (23 Millionen Euro) und Neumünster (fast 40 Millionen). Weitere Maßnahmen werden geprüft. In der JVA Lübeck werden zum Beispiel seit 2021 Haushaltsmittel für umfassende Brandschutzmaßnahmen, für die energetische Sanierung eines Gebäudes und für den Bau einer Sporthalle bereitgestellt. In Neumünster dienen Haushaltsmittel unter anderem dem Bau eines neuen Unterkunftsgebäudes für Gefangene im offenen Vollzug und einer angeschlossenen Werkhalle.

Aus dem «Impuls»-Programm werden in Lübeck der Bau eines Unterkunftsgebäudes für Gefangene und in Neumünster der Bau eines Funktionsgebäudes mit einer sozialtherapeutischen Abteilung für Gefangene sowie einer medizinischen Abteilung finanziert.