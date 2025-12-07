Millionenschaden nach Hausbrand in Neuhaus

Neuenhaus (dpa/lni) –

Ein Wohnhaus in Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am späten Samstagabend vollständig niedergebrannt. Eine 87 Jahre alte Bewohnerin bemerkte zunächst einen Stromausfall im ganzen Haus und entdeckte danach Rauch, wie die Polizei mitteilte. Die Frau reagierte schnell: Sofort weckte sie die beiden weiteren Bewohner des Hauses, sodass sich alle drei unverletzt ins Freie retten konnten.

Das Feuer sei im Bereich des Schornsteins ausgebrochen und habe sich rasch auf das gesamte Gebäude ausgebreitet. Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Neuenhaus, Veldhausen, Georgsdorf und Laar löschten die Flammen bis in die frühen Morgenstunden. Das Haus sei vollständig abgebrannt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Schaden wurde auf etwa eine Million Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kam, war noch unklar.