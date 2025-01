Archivbild einer brennenden Windkraftanlage in Brandenburg. Auch in Bad Bentheim hat eine Windkraftanlage gebrannt. Julian Stähle/dpa

Bad Bentheim (dpa/lni) –

Beim Brand einer Windkraftanlage in Bad Bentheim ist ein Schaden von einer Million Euro entstanden. Dies teilte die Polizei mit. Demnach brach am Neujahrstag in einer Höhe von etwa 100 Metern am Kopf der Anlage ein Feuer aus. Feuerwehrleute brannten die Anlage kontrolliert ab. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.