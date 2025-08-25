Millionenschaden bei Turnhallenbrand – Fehler bei Arbeiten?

Eine Turnhalle in Hannover brennt ab, der Schaden beträgt etwa fünf Millionen Euro. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Fehlerhafte Dacharbeiten könnten die Ursache für den Brand der Turnhalle einer Grundschule in Hannover sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet, bestätigte eine Sprecherin am Montag. Im Fokus steht ein Dachdeckunternehmen.

Zunächst sollen weitere Spuren ausgewertet und Zeugen befragt werden, darunter Mitarbeiter der betroffenen Firma. Der Schaden belaufe sich auf fünf Millionen Euro. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Die Halle im Stadtteil Misburg-Nord war am Donnerstagabend bei dem Brand komplett zerstört worden. Insgesamt waren den Angaben zufolge 197 Einsatzkräfte vor Ort. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Menschen in der Halle. Den Übergriff der Flammen auf das Schulgebäude konnte die Feuerwehr verhindern.