Millionenschaden bei Brand in Lingen

Lingen (dpa/lni) – Beim Brand eines Baumarkt in Lingen im Landkreis Emsland ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Donnerstag in einem Matratzengeschäft ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Das Gebäude, in dem sich auch der Baumarkt befand, brannte komplett nieder. Anwohner hörten in der Nacht kleinere Verpuffungen und bemerkten den Rauch. Erst nach mehreren Stunden war der Brand unter Kontrolle. Am frühen Morgen musste die Feuerwehr allerdings noch mehrere Glutnester löschen. Luftmessungen ergaben, dass keine Gefahr für die Anwohner bestand.