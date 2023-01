Millionenprojekt hilft traumatisierten Flüchtlingskindern

Kiel (dpa/lno) –

Mit einem speziellen Projekt unterstützt Schleswig-Holstein seit 2016 mit jährlich einer Million Euro die professionelle Betreuung traumatisierter Kinder. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stehen die traumapädagogischen Beratungs- und Fortbildungsangebote seit August 2022 auch Mitarbeitenden in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete zur Verfügung. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) machte sich am Montag davon beim Besuch einer Gemeinschaftsunterkunft für wohnungsuchende Geflüchtete in Kiel ein Bild. Das Land hat infolge des Kriegs die Förderung des Projekts für 2022 und 2023 zusätzlich um 500.000 Euro aufgestockt.

«Viele Kinder, die vor dem Krieg fliehen müssen, haben traumatische Erfahrungen gemacht», sagte Touré dem Ministerium zufolge. «Diesen Kindern müssen wir einen sicheren Rahmen und ein professionelles Umfeld bieten, das sie stabilisieren und unterstützen kann.» Das Projekt TiK-SH leiste hier wertvolle Arbeit, indem die Mitarbeitenden darin geschult würden, hochbelastete Kinder professionell zu begleiten und bedürfnisorientiert zu unterstützten.

Die Angebote des Projekts richten sich an pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten, in der Kindertagespflege und in Familienzentren. Sie wurden aufgrund des Ukraine-Kriegs noch ausgeweitet.