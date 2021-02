Millioneninvestitionen in Häfen und Promenaden im Norden

Bernd Buchholz (FDP), Minister für Wirtschaft, sitzt im Landtag. Foto: Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) – 91,5 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund und Land sind im vergangenen Jahr in Schleswig-Holsteins Häfen, Strandpromenaden und andere touristische Einrichtungen geflossen. Die Mittel stammten aus dem Förderprogramm «Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (GRW), davon die Hälfte aus Landesmitteln, wie Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Samstag mitteilte. «Über 82 Prozent dieser Gelder haben wir in die öffentliche Infrastruktur stecken können wie den Ausbau des Lübecker Skandikais, die Landstromanlage im Kieler Hafen oder die Promenaden von St. Peter-Ording und Wassersleben in Harrislee.» Mit der «Gemeinschaftsaufgabe» unterstützen Bund und Länder besonders vom Strukturwandel betroffene Regionen, um dort dauerhaft hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern.

© dpa-infocom, dpa:210213-99-424612/2