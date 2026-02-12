Millionenförderung für Trave-Campus fließt

Lübeck (dpa/lno) –

Die Handwerkskammer Lübeck hat für ihr neues Aus- und Weiterbildungszentrum Trave-Campus die ersten konkreten Förderzusagen in Millionenhöhe erhalten. Die Zuwendungsbescheide lauten über 44,7 Millionen Euro vom Bundesbildungsministerium, 22,3 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium sowie 16,7 Millionen Euro vom Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB), wie die Handwerkskammer mitteilte.

Der Trave-Campus solle die Attraktivität der Berufsausbildung im Handwerk erhöhen und Fachkräfte fit für künftige Anforderungen machen. Insgesamt sollen Fördermittel in Höhe von 116 Millionen Euro fließen. Der Bund trägt 60 Prozent der Kosten, das Land 15 Prozent und die Handwerkskammer Lübeck 25 Prozent.

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) lobte den Neubau des Trave-Campus als einen entscheidenden Schritt für die Zukunft der beruflichen Bildung in Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Dorit Stenke (CDU) betonte, in Lübeck entstünden beste Bedingungen für eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung.

Handwerkskammer-Präsident unterstreicht Wert von Ausbildung

Der Präsident der Handwerkskammer Lübeck, Ralf Stamer, verwies auf die Vielseitigkeit des Vorhabens. «Wir wollen mit dem Trave-Campus einen Ort der Wissensvermittlung schaffen – von der Berufsausbildung, über die Meistervorbereitung bis zur Weiterbildung auf Bachelor- und Masterniveau. Und damit auch ein Signal setzen, dass eine Berufsausbildung ein attraktiver Karriereweg ist und gleichwertig mit der akademischen Ausbildung.»

Der Neubau im Süden Lübecks soll rund 16.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche haben und Platz für die überbetriebliche Ausbildung in den Bereichen Elektro, Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klima, Metall, Feinwerkmechaniker, Kraftfahrzeugtechnik, Friseur und Schweißen bieten. Außerdem sollen Fort- und Weiterbildungslehrgänge durchgeführt werden. Zum Trave-Campus gehört auch ein Gästehaus mit 72 Betten und eine Mensa mit 84 Plätzen. Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen, Inbetriebnahme des Trave-Campus könnte nach Angaben der Handwerkskammer 2031 sein.