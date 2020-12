Millionenförderung für Meierei in Nordfriesland

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Witzwort/Kiel (dpa/lno) – Rund 6,5 Millionen Euro aus einem Landesprogramm für den ländlichen Raum fließen in die Erweiterung der Meierei Nordseemilch in Witzwort (Kreis Nordfriesland). Laut Staatskanzlei überreichte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den Förderbescheid am Freitag in Witzwort an den Vorstandsvorsitzenden Dieter Petersen.

«Hier wird für 28 Millionen Euro in modernste Milchverarbeitungstechnik investiert», sagte Günther. «Dieses große Vorhaben unterstützen wir gerne, weil Lebensmittel aus Schleswig-Holstein einen ausgezeichneten Ruf haben und diesen behalten sollen.» Mit der geplanten Erweiterung setze die Meierei noch stärker auf Biomilch-Produkte, regionale Kreisläufe und die produktionsnahe Vermarktung.

Die Fördermittel stammen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie aus der Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Land für die Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.