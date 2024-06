Millionen zur Förderung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt

Hannover (dpa/lni) –

Für mehr Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt werden in den kommenden Jahren spezielle Koordinierungsstellen für Frauen in der Wirtschaft in Niedersachsen gefördert. Dafür stehen nach Angaben des Gleichstellungsministeriums für den Zeitraum von 2025 bis 2026 5,8 Millionen Euro zur Verfügung. «Bei der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsmarkt gibt es noch Luft nach oben. Die Anlaufstellen für Frauen in Niedersachsen zu allen berufsbezogenen Fragen bleiben daher wichtig, denn sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen im Erwerbsleben», sagte Niedersachsens Gleichstellungsminister Andreas Philippi am Mittwoch in Hannover. Das Geld stamme aus Landesmitteln und aus dem Europäischen Strukturfonds.

In den geförderten Koordinierungsstellen und Beratungsangeboten für Gründerinnen werden Frauen nach Angaben des Ministeriums individuell beraten. Hier gehe es beispielsweise um berufliche Neuorientierungen, Weiterbildungsmöglichkeiten oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Außerdem werden hier Kontakte zu Unternehmen vor Ort geknüpft. Die Förderung diene somit laut Philippi nicht nur den Frauen, sondern auch der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Region. In Niedersachsen gibt es momentan 23 solcher Koordinierungsstellen.