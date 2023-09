Millionen Straßenkatzen in Deutschland: und keiner weiß es

Hannover (dpa) –

Das Leid der Straßenkatzen in Deutschland beschäftigt Tierschützer bundesweit – und ist doch vielen Menschen weitgehend unbekannt. Allein in Deutschland gebe es mindestens zwei Millionen Straßenkatzen, fast alle seien unterernährt und krank, sagte die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes in Bonn, Lea Schmitz, der Deutschen Presse-Agentur. Frauke Ruhmann, Vorsitzende der Katzenhilfe Hannover, machte klar: «Jede Katze, die auf der Straße lebt, stammt von einer nicht kastrierten Freigängerkatze ab.» Tierschützer fordern eine bundesweite Kastrationsregelung für Hauskatzen.