Millionen Schmuggelzigaretten in Kiel beschlagnahmt

Kiel (dpa/lno) –

Der Zoll hat rund 9,6 Millionen Schmuggelzigaretten im Kieler Ostuferhafen beschlagnahmt. Die Entdeckung gelang bereits am 14. März, wie das Hauptzollamt und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Den aufgedeckten Steuerschaden gaben die Behörden mit mehr als 1,5 Millionen Euro an.

Die Zigaretten waren in einem Sattelzug aus Litauen hinter einer Tarnladung von zwei Paletten mit leeren Kanistern versteckt. Laut Frachtbrief sollten Möbel geladen sein. Beim Öffnen der Paletten fanden die Zöllner Transportkartons mit jeweils 10.000 Zigaretten. Der Fahrer des Lastwagens wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.